Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Servisi'nde sosyal hayatıyla ilgili de konuşan Şenol Güneş, Gülerek, "Hayatım futbol. Kıyafetlerimizi sponsorumuz veriyor ama ben maviyi severim. Maviyi çok severim. Genelde bordo-mavi-kırmızı giyerim. Mavi çok güzel bir renk. Hep mavi alırım. Deniz de, gökyüzü de mavi... Dinlendirici de buluyorum. Ana renk olarak yeşille maviyi düşünüyorum. İdman Gücülü'ydüm. Yeşil-Beyaz renkleri vardı. Vefa'yı tutardım, o da yeşil beyazdı. Beşiktaş'a gelince siyah-beyaz rengin ağırlığını anladım. Asil bir renk. Ama diğer renklerin hepsi güzel... Her rakibimiz önemlidir..." dedi.

Kaleciliği severek yapmadığını söyleyen Güneş, "Vefa'da oynayan Ergun abi vardı. Biz de Vefa'yı tutuyorduk. Borsa'nın sahibi Rasim vardı. Ben onların kalesine geçiyordum. Kendi grubumda önde oynuyordum. Takımı da ben yapardım. Sonra iyi oynayınca sağa çıkardılar. Ama kaleciliği hiç severek yapmadım." ifadelerini kullandı.