Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Konyaspor maçı ATV canlı izle linki burada… Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir Konya kupa finali hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor? Yeni Eskişehir Stadı’nda oynanacak olan Başakşehir Konyaspor maçı ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Futbolda bu yıl 55. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası, Başakşehir'e mi yoksa Atiker Konyaspor'a mı gidecek? Bu sorunun cevabını, maçında dakika dakika canlı skorunu ve daha bir çok detayı turkiyegazetesi.com.tr adresinden öğreneceksiniz... Başakşehir Konya maçını ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlemek için aşağıda bulunan linke tıklayabilirsiniz… İşte Başakşehir Konya maçı ile ilgili detaylar….

Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor maçı ATV'den canlı izlemek için tıklayın

Başakşehir-Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Eskişehir Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak mücadelede ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler:

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Bekir, Eren, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Rangelov, Milosevic, Bajic

Kupa sahibini arıyor

Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor finalde kozlarını paylaşacak. Yeni Eskişehir Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 55. Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında bu akşam Yeni Eskişehir Stadı’nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Lig ikincisi Başakşehir, Türkiye Kupası’nı kazanarak tarihinin en başarılı sezonunu kupa ile tamamlamak istiyor. A.Konyaspor ise kupayı kazanıp Avrupa biletini kapmak amacında. 21.30’da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Bu iki takım, devleri geride bırakarak finale kadar uzanmayı başardı. Göztepe, Sivas ve Y.Amasya’nın olduğu gruptan lider çıkan Başakşehir, son 16 turunda Galatasaray’ı, çeyrek finalde Akhisar’ı, yarı finalde Fenerbahçe’yi eledi. Gümüşhane, Trabzon ve Kızılcabölük’ün olduğu gruptan lider çıkan A.Konya da son 16 turunda Ümraniye, çeyrek finalde Sivas, yarı finalde de Kasımpaşa’yı eleyip kupanın bir ucuna yapıştı.

Avrupa rotası kupaya bağlı

Kupada şampiyonun adı, Avrupa kupaları yolunda takımların rotasını da belirleyecek. Ligi ikinciliğiyle Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamayı garanti altına alan Başakşehir kupayı kazanırsa, ligi üçüncülüğü için çekişen Fenerbahçe ve Galatasaray’dan biri Avrupa Ligi’nde gruplara direkt kalacak. Başakşehir’in şampiyonluğu aynı zamanda lig beşincisi Antalyaspor’a da Avrupa kupaları yolunu açacak. Konyaspor kupayı kazanırsa Avrupa Ligi’nde gruplara direkt kalacak, kaybederse Avrupa bileti alamayacak.

13 takım kazandı

Türkiye Kupası’nın 54 yıllık geçmişinde şimdiye kadar Galatasaray 17, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, A.Gücü, Göztepe, G.Birliği ve Kocaelispor 2’şer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor ve Kayserispor da 1’er defa mutlu sona ulaştı.

İki hak eden takım

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman final öncesi basın toplantısı düzenledi. Avcı, “Çok güzel geçen harika bir sezonu kupa ile taçlandırmak istiyoruz. İki tane hak etmiş takım finalde karşılaşıyor. Umarım karşılığını biz alırız” derken Kocaman, “Kupayı çok istiyoruz. Kendi oyun ve organizasyonumuzu maça yansıtmak için bütün gücümüzle sahada olacağız. Başakşehir istikrarlı ama Konya şehri de kupayı bekliyor” dedi. Kaptanlar Emre Belözoğlu ve Ali Çamdalı da kupayı istediklerini belirtirken iyi bir maç beklediklerini söyledi.

Doka cezalı

Medipol Başakşehir’de Brezilyalı futbolcu Doka, final maçında görev yapamayacak. Brezilyalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Adanaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gördüğü için bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Turuncu-lacivertli takımda ameliyat olarak sezonu kapatan Mehmet Batdal ve tedavisi süren Egemen Korkmaz da forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir 5 yıl sonra finalde

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası’nda 5 yıl sonra finalde mücadele edecek. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertli ekip, tarihinde bundan önceki tek finali 2010-2011 sezonunda Beşiktaş ile oynadı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda 11 Mayıs 2011 tarihinde yapılan maçın normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlandı. Beşiktaş, rakibine seri penaltılarda 4-3 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü. Atiker Konyaspor ise tarihinde ilk kez finalde yer alacak.

13 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası’nı 54 yıllık geçmişinde şimdiye dek 13 ayrı takım müzesine götürdü. Kupada şimdiye dek Galatasaray 17, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor ve Kayserispor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Rekorlar Galatasaray’da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray’ın elinde bulunuyor. Organizasyonda son 3 yılın birincisi sarı-kırmızılı ekip, 22 kez final oynarken, 17 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

20 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası’nın 54 yıllık geçmişinde daha önce 20 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 13’ü, en az 1 kez kupa sevinci yaşadı. Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor ile Kayserispor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi. Öte yandan, 15 kez final oynayan Beşiktaş 9, 14 kez finalde yer alan Trabzonspor ise 8 kez güldü.

En çok final kaybeden takım Fenerbahçe

Fenerbahçe, 16 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6’sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu. Türkiye Kupası’nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

"Dört Büyükler" 8 yıl sonra finalde yok

Türkiye Kupası’nda 8 yıl sonra "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan birisi finalde yer almıyor. Organizasyon tarihinde bu 4 takımdan birisinin yer almadığı son final 2007-2008 sezonunda oynandı ve Kayserispor, Gençlerbirliği’ni penaltılarla yenerek kupaya uzandı.