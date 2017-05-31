Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, yarın saat 20.00’de Akatlar Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile oynayacak. Serinin ilk maçını da evinde oynayan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 90-71 galip ayrılarak, 1-0 öne geçti.
Yarı finalde 3 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselecek. Yarın oynanacak müsabakadan sonra seri Efes’in evine taşınacak. Bu maç da 3 Haziran Cumartesi günü saat 20.00’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanacak.
Beşiktaş SJ, serinin ikinci maçında Efes’i konuk ediyor
31.05.2017 - 13:44 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan, yarın kendi evinde Anadolu Efes'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar seride 1-0 önde bulunuyor.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, yarın saat 20.00’de Akatlar Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile oynayacak. Serinin ilk maçını da evinde oynayan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 90-71 galip ayrılarak, 1-0 öne geçti.
Etiketler : Spor toto basketbol süper ligi,beşiktaş sompo japan,anadolu efes,
478076 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/478076.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
33
22
8
3
69
30
39
74
2
Başakşehir
33
20
10
3
62
28
34
70
3
Fenerbahçe
33
17
10
6
57
31
26
61
4
Galatasaray
33
19
4
10
63
39
24
61
5
Antalyaspor
33
16
7
10
43
39
4
55
6
Trabzonspor
33
14
9
10
38
32
6
51
7
Akhisar Bld.
33
14
6
13
44
39
5
48
8
Gençlerbirliği
33
11
10
12
32
34
-2
43
9
Kasımpaşa
33
12
7
14
46
49
-3
43
10
Konyaspor
33
11
10
12
39
43
-4
43
11
Alanyaspor
33
12
4
17
54
64
-10
40
12
K.D.Ç. Karabük
33
11
7
15
35
46
-11
40
13
Osmanlıspor FK
33
9
11
13
37
41
-4
38
14
Kayserispor
33
10
8
15
47
57
-10
38
15
Bursaspor
33
10
5
18
32
57
-25
35
16
Ç. Rizespor
33
9
6
18
43
53
-10
33
17
Gaziantepspor
33
7
5
21
29
61
-32
26
18
Adanaspor
33
6
7
20
32
59
-27
25
34. Hafta Maçları
2.6.2017
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
2.6.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
2.6.2017
Antalyaspor - Gaziantepspor
3.6.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
3.6.2017
Trabzonspor - Bursaspor
3.6.2017
Adanaspor - Fenerbahçe
3.6.2017
Galatasaray - Atiker Konyaspor
3.6.2017
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor
3.6.2017
Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
34
16
11
7
62
44
18
56
4
Boluspor
34
16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
34
15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
34
15
8
11
55
51
4
53
8
Ümraniyespor
34
12
12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
34
10
12
12
56
48
8
42
10
Elazığspor
34
12
11
11
43
35
8
41
11
Denizlispor
34
11
10
13
46
45
1
40
12
Manisaspor
34
11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
34
9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
34
9
9
16
38
46
-8
36
16
Samsunspor
34
9
9
16
27
46
-19
36
17
Bandırmaspor
34
9
8
17
43
52
-9
35
18
Mersin İ.Y.
34
6
11
17
35
71
-36
26