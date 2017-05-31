Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En iyi kaleci olarak dünyada Neuer'i gösteren Şenol Güneş, "Hakikaten çok iyi kaleci." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok iyi kaleciler olduğunu vurgulayan Güneş, "Hepsinin farklı özelliği var. Tolga'nın özelliklerini çok beğenirim. Tolga moralsiz olmasaydı, güven sıkıntısı olmasaydı, çok iyi bir kaleci. Ama Onur da öyle. Onur, daha farklı. Daha refleksli. Tolga uzanması, duruşuyla daha farklı. Tolga'nın teknik olarak en büyük sıkıntısı ayakları. Çok çalıştı mesafe aldı; ama yeterli değil." diye konuştu.

Fenerbahçe kalecisi Volkan'ın özgüvenli olduğunu kaydeden Güneş, "O özgüveni çok iyi taşıdı. Onu ilk milli takımda Danimarka maçında almıştım, ayrıldığımda da oynadı. İyi maçlar çıkardı. Ortam itibariyle kendini biraz gerdi." ifadelerini kullandı.

"FABRİ'NİN HATALI YEDİĞİ ÇOK GOL VAR"

Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın çok iyi bir çıkış yaptığını kaydeden Şenol Güneş şöyle devam etti, "Fenerbahçe'den gidip Kayseri'de tartışılırken, anormal çıkış yaptı. Pozisyonunu, yerini biliyor. Acaba nasıl kaleci derken, her maçta hata yapma oranı çok düşük.

Bizde Fabri çok iyi kaleci diyoruz, bu sene hatalı yediği çok gol var. Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Lyon maçları. İyi kaleci, yetenekleri var. Ama göze batan hatalar yapılması hem kaleciyi hem takımı sarsıyor. Defans için de bu geçerli. Refleksleri iyi, çok iyi çalışıyor, çok iyi bir karakter...

Kalecilik çok ayrı bir iş. Başka bir meslek. Yalnızsın, Hem yönetmelisin, hem de yönetildiğinde zaman da saygısızlık yapmamalısın. Takımın parçası olmayı, yalnız kalmayı bilmelisin.

Sunay Akın'ın dediği bir söz vardır. O da kaleciydi, amatörde Hasköy'de oynadı bir ara. Allah'tan bıraktı, yoksa yanmıştık. "Kaleciye herkes arkasını döner ama kaleci kimseye arkasını dönmez" demişti. Kaleciler öyle vefalıdır...