Sarı-kırmızılıların Alman yıldızı Lukas Podolski, Türkiye’ye veda etmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, Galatasaray’ın Süper Lig’in son haftasında evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı Cuma saat 15.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak. Podolski, geçtiğimiz Mart ayında 2 milyon 600 bin Euro’ya Japonya’nın Vissel Kobe ekibine transfer olmuştu.