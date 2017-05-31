Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya devi, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar ve Tuchel'le yaşadığı problemler nedeniyle yeterli forma şansı bulamayan Emre'yi transfer etmek için harekete geçti.

1 YILLIĞINA KİRALAMAK İSTİYOR

Spor Arena'nın haberine göre, Fransa Ligi'nde kaçan şampiyonluk sonrası taraftarlarını flaş transferlerle mutlu etmeye çalışan PSG, Dortmund'a genç oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için teklifte bulundu.

DORTMUND'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Satın alma opsiyonuyla birlikte oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen PSG, Alman ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

Tuchel ile yollarını ayıran Dortmund ise Emre'yi kadrosunda tutmak ve önümüzdeki sezon ondan faydalanmak istiyor.