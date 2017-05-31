Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneş transferlerle ilgili konuşurken, "Transferlere çok karışıyorum ama son kararı ben vermiyorum. Transferi yönetim yapar, patron o. Teknik direktör ayrıldığında aldırdığı oyuncular da mı onunla birlikte aytılacak? Mesela Mario Gomez'i yönetim önerdi, ben de evet dedim. Ama her onay verdiğim tutacak diye bir şey yok. Transferi yönetim yapar. Talisca'yı, izledim ve onay verdim. Atiba'yı Kopenhag'da oynarken seyrettim. Daha da iyiydi. Mitrovic'i hiç canlı izlemedim." dedi.

"KJAER'İN BONSERVİSİ 9 MİLYON'DU ALAMAMIŞTIK"

Önümüzdeki sezon mevcut kalecilerle devam edeceklerini kaydeden Güneş, "Fabri ve Tolga devam edecek. Boyko kiralık gidecek veya satılacak. Kjaer, Wolfsburg'dan Roma'ya gitmişti. O dönem alamamıştık. Bonservisi 9 milyon Euro'ydu. Quaresma'ya oyuncu olarak evet dedim. Ama karakterini bilmiyordum, yönetime siz onay veriyorsanız tamam dedim." ifadelerini kullandı.

"QUARESMA O HAREKETİ KENDİNE YAPIYOR"

Zaman zaman hırçın hareketleriyle dikkat çeken Quaresma konusuna da değinen Şenol Güneş, "Quaresma, mesleğini çok seven, olağanüstü bir oyuncu. Olağanüstü olan oyuncuların, olağanüstü davranışları olur. En efendi oyuncu bile benden hoşlanmayabilir. Ama zamanla tanıyınca 'İyi, saf adam' diyebilir benim için. Quaresma'nın olumsuz hareketleri bana değil, kendine. Çünkü kötü oyun nedeniyle kendine kızıyor. Qaresma o hareketleri yaparken kendine yapıyor. Quaresma sokakta bana eldiven fırlatsa affetmem. Ama ben bu takımın hocasıyım. O hareket bana değil, herkese yapılmış oluyor." diye konuştu.

"SENİ OYUNDAN ALACAĞIM DEDİM"

"Takımla ilgili konularda takımdan özür diliyorsa benim için sorun kalmamıştır." diyen Quaresma, "Önemli olan olumsuzluklardan ileri doğru yol alabilmek. Bir elmanın çürük tarafı varsa önce temizlersiniz, hemen atmazsınız. Quaresma'ya Bursaspor maçındaki ayağa basma olayından sonra seni oyundan alacağım dedim. Sonrasında sakin oynadı." açıklamalarını yaptı.