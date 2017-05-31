Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası bugün Eskişehir’de sahibini bulacak. Karşılaşma saat 21.30’da Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak. Maça yaklaşık 2 saat kala iki takım taraftarları, stattaki yerlerini almaya başladı. Takımlarına gönül veren binlerce kişi forma ve atkılarının yanı sıra hazırladıkları afiş ve pankartlarla maç saatini bekleyerek, renk katmaya hazırlanıyor.