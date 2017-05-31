Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 55'inci kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor.Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Medipol Başakşehir taraftarı kendi arasında kavga etti. Maçın başlamasına yarım saat kala, kale arkasında bulunan İstanbul temsilcisinin taraftarı, önce sözlü tartışmaya girdi.Ardından tribünler birbirine su şişesi, çakmak, bozuk para gibi maddeler atarken çevik kuvvet ekipleri alt tribünleri boşalttı.