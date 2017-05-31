Sarı-lacivertliler, 2 Haziran Cuma günü Volkswagen Arena’da oynanacak üçüncü maçı kazanması halinde finale çıkacak.
Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Yener Yılmaz xx, Ali Şakacı xx
Fenerbahçe: Kalinic xxx 15, Nunnally xx 3, Ali Muhammed xxx 15, Antic xxx 10, Udoh xxx 13, Datome xxx 12, Bogdanovic xxx 18, Melih Mahmutoğlu xx 7, Ahmet Düverioğlu xx 2, Berk Uğurlu x, Egehan Arna x
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Darüşşafaka Doğuş: Harangody x 5, Wanamaker xxx 21, Clyburn xx 14, Zizic x 5, Furkan Aldemir xxx 14, Anderson xx 9, Wilbekin x 3, Okben Ulubay x 4, Mehmet Yağmur x 6, Birkan Batuk x
Başantrenör: David Blatt
1. Periyot: 24-26 (Darüşşafaka Doğuş lehine)
Devre: 58-43 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 74-67 (Fenerbahçe lehine)