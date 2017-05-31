Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Villarreal Kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen golcü futbolcu Enes Ünal ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, güçlü fiziğe sahip ve teknik bir futbolcu olduğu belirtilen Enes Ünal'a ilişkin, "Topla çok iyi oynuyor. Oyunun ritmini değiştiriyor. 20 yaşında olmasına rağmen kaleye sırtı dönük de oynayıp kolay gol pozisyonuna giriyor. Ceza sahasında ve duran toplarda çok etkili." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Milli Takımı kampına katılacak Enes Ünal'ın basın tanıtımının, Villarreal'in sezon öncesi hazırlık kampı sırasında gerçekleştirileceği de belirtildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Villarreal'in Enes Ünal'ın transferi için Manchester City'ye yaklaşık 14 milyon avro ödediği iddia edildi. İki kulübün, Manchester City'nin talep etmesi halinde milli futbolcuyu 20 milyon avro karşılığında geri alabilmesi konusunda anlaştığı öne sürüldü.

Bursaspor'un altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, 2015'te 3 milyon avro karşılığında Manchester City'ye transfer olmuştu. Enes Ünal daha sonra tecrübe kazanması için sırasıyla Belçika'nın Genk, Hollanda'nın NAC Breda ve Twente takımlarına kiralanmıştı. Milli oyuncu geçen sezon Twente formasıyla çıktığı 33 maçta 19 gol atmış ve takımında yılın futbolcusu seçilmişti.