Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Açık Tenis Turnuvası ikinci turunda Japon Kurumi Nara'yı 2-0 yendiği maçın ardından açıklamada bulunan Venus Williams, teyzelik duygusunu yaşayacağıyla ilgili duyduğu heyecanı dile getirirken kardeşinin doğacak bebeğinin cinsiyetini ağzından kaçırdı.Venus Williams, duyduğu heyecanı aktarırken "Kardeşimin kızı bana 'favori teyzem' diye seslenecek." ifadesini kullandı.Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki Serena Williams, nisan ayında yaptığı açıklamada, 20 haftalık hamil