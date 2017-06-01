Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın yarım sezonluğuna Çin’den kiraladığı ve bonservisini almak için uğraştığı Demba Ba sahur programındaydı. FOX TV’ye konuk olan Senegalli oyuncu hiç kaçırmadan her zaman namaz kıldığını belirtti. Türkçe “İyiyiz hamdolsun, Elhamdülillah, ramazan iyi gidiyor” sözleriyle giriş yapan Demba Ba “Topraktan gelenden faydalanmazsanız ruhu besleyemezsiniz. Namaz, ruhu besleyen bir olgu. Rabbimizin bir lütfu. Ekmeğimi gol atarak kazanıyorum. Bunun lüfut olduğunu bildiğim için de Allah’a şükrediyorum. Geçenlerde bir maç günü sabahı sabah namazına gittim. Taraftarla birlikteydik. 2 sene önce bir söz verdim pişman oldum. Kupa alsak da almasak da her sabah camide buluşup Allah’a şükretmeliyiz” ifadesini kullandı.

“Oruç tutmanın herhangi bir zorluğu yok. İmanın öyle bir gücü var ki o fiziksel güçten çok daha güçlü” diyen Ba “Kur’ân okumayı biraz biliyorum. Dinlemeyi ise çok seviyorum. Bir şeyi mecburiyetten yaparsınız veya gönülden yaparsınız. Kalpten yapmak başka bir şeydir” şeklinde konuştu.

"Galatasaray'a imza atmam"

Yönetimin ve teknik ekibin yeni sezonda da takımda görmek istediği Demba Ba bu konuda da esprili bir yaklaşım sergileyip “Transfer konusunda ise Galatasaray’a imza atmayacağım (gülüyor), Beşiktaş’ta kalacak mıyım bakacağız” dedi.