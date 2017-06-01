Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lig yarışında şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptıran Fenerbahçe, ezeli rakibinin Jeremain Lens’e teklif yapmasının intikamını almaya kararlı. İki kulüp arasında ilişkiler Gökhan Gönül transferi nedeniyle gerilmiş, Trabzonsporlu Mehmet Ekici sebebiyle tansiyon iyice yükselmişti. Fenerbahçe, Lens transferinde ne Sunderland’le anlaşabildi ne de oyuncuyu ikna edebildi. Hollandalı 4 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme, kulübü de 5 milyon avro bonservis isteyince sarı-lacivertliler Lens’ten vazgeçti. Ancak, Beşiktaş’ın oyuncuya talip olması Aziz Yıldırım’ı sinirlendirdi. Kurmaylarıyla görüşen Yıldırım’ın düğmeye basmasıyla Fenerbahçe’nin kontra planı devreye girdi ve Vincent Aboubakar operasyonu başladı.

Adım adım Kadıköy’e

Golcü arayışındaki Fenerbahçe, bir taşla iki kuş vurmak üzere harekete geçti. Bu transferin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, hem Süper Lig’i tanıyan bir oyuncuyu kadrolarına katmış olacak hem de Beşiktaş’ın en önemli gol silahını alarak Lens cevabını vermiş olacaktı. Aboubakar’ın satın alma opsiyonu Beşiktaş’ta olsa da Fenerbahçe’nin teklifi Porto’nun elini güçlendirdi. Kamerunlu golcünün tapusunu ucuza almayı planlayan Beşiktaş, Fenerbahçe’nin teklifi sonrası fiyatı aşağı çekme şansını kaybetti. Bu arada Fenerbahçe’de görüşmelerde önemli aşama kaydetti. Kesenin ağzını açan sarı-lacivertlilerin, Porto’yla büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Pierre Webo’yla konuşan Aboubakar’ın da Fenerbahçe’ye sıcak baktığı ifade edildi.

Ozan’a kapı açık

Fenerbahçe, büyük hayallerle transfer ettiği Ozan Tufan’ı gözden çıkardı. Fazla kiloları, özel hayatı derken futbolu unutan genç yetenek satış listesine konuldu. Sarı-lacivertlilerin, İngiltere ve İspanya’dan talipleri olan Ozan için en az 10 milyon avro bonservis hedeflediği öğrenildi.

Ghezzal yaklaşıyor

Sağ kanat arayışlarında Jesus Navas’tan sonra Lyon’un Cezayir asıllı oyuncusu Rachid Ghezzal’la temasa geçen Fenerbahçe, transferde önemli mesafe kat etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki oyuncuyu büyük oranda ikna eden sarı-lacivertlilerin imzaya yakın olduğu belirtildi.

Samir Nasri pazarlığı

Fenerbahçe, 10 numara adayı Samir Nasri’de mutlu sona yakın. Sevilla’da kiralık oynayan 29 yaşındaki yıldızla prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, City’i ikna etmeye çalışıyor. Fenerbahçe, yıllık 6 milyon avro olan maaşının yarısını üslenerek Nasri’yi kiralamak istiyor.

Bundan ötesi Şampiyonlar Ligi

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğunun Türk spor tarihindeki en önemli kulüp başarısı olarak tanımladı. Bu başarıyla sportif çıtayı çok yükseğe taşıdıklarını belirten Yıldırım, “Artık bunu geçebilecek tek şey futbolda kazanılacak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olacaktır” derken, “Eminim bir gün Fenerbahçe, taraftarının gücüyle onu da başaracaktır” değerlendirmesi yaptı.

40 bin forma satıldı

Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğu sonrası en çok Ekpe Udoh ve Bogdan Bogdanovic’in forması satıldı. Udoh ve Bogdanovic’in 5’er bin adet forması satılırken, sarı şampiyonluk tişörtünden 7 bin 500 adet satış gerçekleşti. Toplam forma satışı 40 bini buldu. Bu arada Euroleague yönetimi, şampiyon Fenerbahçe’ye Final Four finalinde taraftarlarının salonda meşale yakması ve sis bombalı sevinç gösterisi nedeniyle 11 bin avro para cezası verdi.