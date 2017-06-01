Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor hafta sonunda ligden düşecek son takımı belirleyecek maçta Bursaspor’u misafir edecek. Hayati maç öncesi sosyal medyada Trabzonspor ile Çaykur Rizespor’un arasını açabilecek olan paylaşımlar dikkat çekiyor. Bursasporlu taraftarların ‘2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor’dur’ şeklindeki pankartları ile Çaykur Rizesporlu bazı taraftarların ‘2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe’dir’ pankartları bir anda sosyal medyayı kapladı. Rize Cumhuriyet Savcılığı, Çaykur Rizespor kulüp yönetimi, teknik heyet ve Trabzon’a yönelik sosyal medyada hakaret ve kışkırtıcı paylaşımlar yapılan Rize temalı 20 sahte hesapla ilgili soruşturma başlattı.

Okay’ın oynaması zor

Çaykur Rizespor kulüp yönetimi ve teknik heyete hakaret edilen ve taraftarların yönetime karşı kışkırtıldığı sahte hesaplarda Rize ile Trabzon’u karşı karşıya getirecek paylaşımlara yer verildiği belirlendi. Bu kişilerin, Trabzonspor taraftarlarının Rize’ye karşı kışkırtılmasının amaçlandığı tespit edildi. Öte yandan Trabzonspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe maçında sakatlığı nükseden Okay Yokuşlu’nun Bursaspor maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Dünkü idmana kart cezalısı oldukları için izin verilen Olcay Şahan, Bero ve ülkesine giden Luis Ibanez katılmadı.