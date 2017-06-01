Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

55. Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0’lık eşitlikle sona eren maçta Başakşehir’e penaltılarda 4-1 üstünlük kuran Konyaspor’un oldu. Oldukça düşük tempolu başlayan karşılaşmada her iki takım da temkinli bir futbol sergilerken, mücadeledeki ilk isabetli şut 30. dakikada geldi. Mahmut’un Konyaspor savunmasının kalabalık olması sebebiyle ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı. Seyircilerin neden olduğu olaylar nedeniyle bir süre duraksayan mücadele altı dakikalık uzatma bölümünün ardından 0-0 sona erdi. İkinci yarıda her iki takım da orta sahayı daha hızlı geçerken, buna rağmen pozisyon zenginliği yine yoktu.

56’da Jonsson’ın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde dışarı çıktı. 59’da Mossoro’nun soldan yaptığı ortayı arka direkte kendisini unutturan Mahmut Tekdemir tamamladı ama bu vuruş az farkla dışarı çıktı. 65’te Ömer Ali savunmanın arkasına atılan derin pasa iyi hareketlense de çaprazdan yaptığı vuruşta önce Volkan, sonra direk gole izin vermedi. 81’de Adebayor’un kafa vuruşunu Serkan güçlükle kornere çelerken, 87’de Ali Çamdalı’nın sert şutu dışarı çıktı ve karşılaşma uzatmalara taşındı: 0-0. Uzatma bölümünün tek gol fırsatında 102. dakikada Cengiz’in şık kafa vuruşunu Serkan kornere çelince kupanın sahibini belirlemek için seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı atışlarını daha iyi değerlendiren Konyaspor 4-1’lik üstünlükle mutlu sona ulaştı ve gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil etme hakkı kazandı.

"Ayakta kalmayı bildik"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman zafer sonrası, “Çok çok mutluyuz” derken, “Bir tarafta sevinç, bir tarafta üzüntü... İki takım da A’dan Z’ye kadar her şeyini ortaya koydu. Penaltılarla kupa bize geldi. Başakşehir’i kutluyorum ve aynı zamanda ‘Geçmiş olsun’ diyorum. Çok kaliteli bir takımla oynadık. Ayakta kalmayı bildik” şeklinde konuştu. Aykut Kocaman son dönemlerde çok konuşulan F.Bahçe’ye gidip gitmeyeceği konusunda, “Durumum bir hafta içinde netleşecek. Yönetimle oturup bu konuyu konuşacağız” sözlerini kullandı.