Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Ligi’nin yarı final serisinde Darüşşafaka Doğuş’u 95-81 yendi ve seriyi 2-0’a getirdi. Ülker Sports Arena’da oynanan karşılaşma baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olurken, ilk çeyrek 26-24’lük Darüşşafaka Doğuş üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte taraftarının da büyük desteğiyle rüzgârı arkasına alan Fenerbahçe, bu bölümde muhteşem bir hücum performansı sergiledi ve çeyreği 34-18, ilk yarıyı da 58-44 önde tamamladı. İkinci yarıda hücumda Brad Wanamaker’ın sayılarıyla skora tutunan Daçka, farkı eritti ve son çeyreğe yedi sayılık Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi: 74-67. Bu periyotta 78-77’yle fark bire kadar inerken, maçın son bölümünde ipleri eline alınan Obradovic’in öğrencileri, Bogdanovic’in sürüklediği hücumlarla farkı açtı ve karşılaşmadan 95-81’lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe’de Ekpe Udoh 13 sayı, 10 ribauntla double double yaparken, Bogdan Bogdanovic de 23 dakikaya 18 sayı sığdırdı. İki takım arasındaki serinin üçüncü maçı yarın 20.00’de Darüşşafaka’nın ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe bu maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak.