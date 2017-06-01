Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 34. ve son haftası 2 Haziran Cuma günü yapılacak 3 maçla başlayacak. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmalarda Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı, Akhisar Belediyespor da Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak. Günün son maçında ise Antalyaspor ile Gaziantepspor saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligden düşecek son takım belli olacak

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ile Galatasaray'ın üçüncülük yarışı heyecanına sahne olacak son haftada ayrıca, Çaykur Rizespor veya Bursaspor'dan birisi ligden düşecek son takım olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de son hafta oynanacak maçların programı şöyle:

2 Haziran Cuma:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor (Antalya)

3 Haziran Cumartesi:

14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

17.00 Adanaspor-Fenerbahçe (5 Ocak Fatih Terim)

17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone)