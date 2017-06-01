Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuşmasında diğer kulüplerle ilişkilere de değinen Güneş, Fenerbahçe ile dostane diyalogdan yana olduğunun altını çizerken, bilinmeyen bazı konuları da açıkladı.

'SUÇU TRABZON İSNAT ETMİYOR Kİ!'

“Ortak değerleri çoğaltmamız lazım. Ortamı germeyeceğiz, taraftarın da buna alışması lazım. Bunu germeye gerek yok. Daha dostane ilişkilerden yanayım. Ama bu son olaylar çok kötü oldu. Onların Trabzon’a kızmalarını doğru bulmuyorum. Kendilerinin sorunları. Sen Trabzonspor ile niye kavga ediyorsun? Sana suç isnat eden Trabzon değil ki. Polis mi yapıyor,savcı mı, hakim mi neyse, kim yapıyorsa... Niye yapıyor? Sen orada görünüyorsun. Orada ispatla. Şimdi diyorsun ki yok. O gün de var diyorlar. Ben bilmiyorum ki! Aklanıp aklanmadığını bilmiyorum. Zaten usulden gidiyorsun, esastan gitmiyorsun ki!”

'TRABZON'UN KENDİSİYİM, FENERBAHÇE'YE SAYGILIYIM'

“Kaç defa Trabzonspor’da görev aldım. Ben Trabzon’un kendisiyim. Benim orada olmam, oralı olmam, orayı sevmem işimi engellemez. Benim tanıdığım Trabzonspor, Trabzon öyledir. Trabzon’un büyüklüğü böyle olmuştur. İstanbul’da Fenerbahçe semtinde oturuyorum. Çok saygı duyuyorum. Bunları sunmak lazım. İnsanları kavga ettiriyorlar. Yönetici delegeler tanıyorum. Ortak değerleri çoğaltmamız lazım. Mehmet Topal’ı da herkes seviyor. Taraftarın buna alışması lazım.”

'TUDOR, BEŞİKTAŞ'I KISKANIYOR, ÇÜNKÜ...'

“Niye açtım bu konuyu? Çünkü bunlar olunca kavgalar büyüyor. Fenerbahçe-Galatasaray kavgasında da böyle. Ben geçen gün Euroleague şampiyonluğu vesilesiyle Obradoviç’i tebrik ettim. Aynı şekilde Aziz Bey benim şahsımla ilgili kulübe yazı gönderip tebrik etti şampiyonluktan dolayı. Rekabette düşmanlık olmaz. Onun zayıflığı benim gücümü artırmaz, onun güçlü olması beni de daha güçlendirir. Mesela geçen gün Tudor, güzel bir şey söyledi ‘Beşiktaş’ı kıskanıyorum’ dedi. Burada kıskanmak derken aslında bir hırsı ortaya koyuyor ‘Ben de orada olmak istiyorum’ diyor.

AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜK'

“Bir gün Fenerbahçe’den teklif gelse ne olur? Olmaz... Oradan da böyle bir şey gelmez bana. Geçmişte teklif olmuştu. Ali Şen aramıştı. Beraber milli takımda çalışmıştık. Şimdi olmaz ya, olmaz.. Fenerbahçe için de benim için de olmaz. Geçmişte teklif oldu ama olmadı gitmedik. Beşiktaş’la üst üste ikinci kez şampiyonluğu kazanan Güneş, zaman zaman gerilim yaşadığı Fenerbahçe ile ilişkileri konusunda, “Aziz Yıldırım ile daha önce görüştük. Bu bakımdan diyaloglar daha dostane olmalı” dedi.

'RİSKE GİRDİ, GOL YEDİ'

Sezonda çok kime kızdım? Fabri’ye kızdım. Çok topla oynadı, gol yedi. Diyorum ki, topla oynarsan rakip üstüne geliyor, o riski niye alıyorsun? Tosic de maceracı. Topu veriyor sonra gidip alıyor. Fabri’ye 2-3 kez kızdım. Risk alacak ama görev, sorumluluk olmalı. Geride yapacağın hata golü getirir.”