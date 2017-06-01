Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'de 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçta görev alması durumunda ikinci kez "dalya" diyecek. İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu öncesinde transfer edilen 30 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu. Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı. Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen tecrübeli kaleci, Galatasaray'da görev yaptığı 6 sezonda birçok önemli başarı ve rekora imza attı.

199 maçta 206 gol yedi

Galatasaray, Fernando Muslera'nın görev aldığı 199 Süper Lig maçında 206 gol yedi. Bu müsabakaların 69'unda kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 130'unda ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı. Muslera, Süper Lig kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 4 gol gördü. Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda iki kez kırmızı, 16 kez de sarı kart gösterildi.

Takımın kötü gidişatı performansına da yansıdı

Galatasaray'ın son iki sezondaki kötü gidişatı, Fernando Muslera'nın performansına da yansıdı. Sarı-kırmızılı takımdaki ilk dört sezonunda 121 gol yiyen Uruguaylı kaleci, son iki sezonda ise kalesinde 85 gole engel olamadı. Tecrübeli kaleci, Galatasaray'daki ilk sezonda 29, ikinci sezonunda 33, üçüncü sezonunda 25, dördüncü sezonunda 34, beşinci sezonunda 46, bu sezon da 39 kez meşin yuvarlağı ağlardan çıkardı.

Bir golü var

Fernando Muslera, kaledeki başarılı performansının yanı sıra sarı-kırmızılı forma altında bir kez de gol sevinci yaşadı. Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturmuştu.

En fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu

Fernando Muslera, Galatasaray forması ile en fazla Süper Lig maçına çıkan yabancı futbolcu unvanına sahip. Uruguaylı file bekçisi, ligin 22. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçta Zoran Simovic'in bu alandaki rekorunu egale etmişti. Simovic, 1984-1990 yılları arasında 6 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 188 lig maçında görev yapmıştı.

10 kupa kazandı

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 10 kez kupa kaldırdı. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takım ile 2011-2012, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında lig, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Ziraat Türkiye Kupası, 2012, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında ise TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Muslera, 10 kupayla Gheorghe Hagi'de olan Galatasaray'ın en çok kupa kaldıran yabancı futbolcu rekorunu da egale etti.