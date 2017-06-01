Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre, geçen ayı 22. sırada tamamlayan Türkiye, 25. sıraya düştü.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 22, Ukrayna 37, Finlandiya 108, Kosova ise 173. sırada kendilerine yer buldu.

Brezilya'nın liderliğini koruduğu sıralamanın ilk 9'unda bulunan takımlar yer değiştirmezken, Polonya, 10. sıradaki İspanya ile aynı puana ulaşarak tarihinde ilk kez adını ilk 10'a yazdırdı.

Yeni Zelanda, 17 basamak birden atlayarak 95. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Temmuz'da açıklanacak.