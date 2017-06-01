Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi... Futbolda son döneme damga vuran iki yıldız...

"Yılın Futbolcusu" ödüllerine bile ambargo koymuş durumdalar... Son 9 yılda 5 kez Messi, 4 kez Ronaldo kazandı ödülü...

Bu iki dev futbolcunun aralarındaki ilişki de her zaman merak konusu oldu. Cristiano Ronaldo, Fox Arjantin'e verdiği röportajda Messi ile aralarındaki yakınlığı anlattı:

"Dost değiliz, ama rol arkadaşıyoz. Futbolda da aynı sahneyi paylaşıyoruz, ödül törenlerinde de... Birlikte yemeğe çıkmıyoruz belki ama birbirimize saygı duyuyoruz. İyi bir ilişkimiz var."

Messi'yi bir "rakip" olarak değil, "meslektaş" olarak gördüğünün altını çizen Ronaldo, aralarındaki rekabeti medyanın körüklediğini savundu: "Medya satmak istiyor. Bu bir ticaret... Ayrıca bu olay sadece futbolda olmuyor. Formula 1'de, teniste, diğer dallarda da rekabet körükleniyor."

Cristiano Ronaldo, Messi'yi izlemekten çok keyif aldığını da sözlerine ekledi: "Bütün iyi futbolcuları seyretmekten keyif alırım. Messi de bunlardan biri. Elbette onu izlemek de harika... Onu sevmediğimi söyleyenler var. Hiç kötülük yapmamış birini neden sevmeyeyim? Messi'ye de 'Cristiano hakkında ne düşünüyorsun?' deseniz benim hakkımda iyi konuşur."