Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olduğu Beşiktaş'ta lig şampiyonluğu yaşayan Caner Erkin, beinsports'a konuştu.

Sezonun ilk yarısında yaşadığı ve sahalardan uzun süre uzak kalmasına neden olan sakatlık nedeniyle çok ağladığını söyleyen Caner "Sakatlanınca inanılmaz ağladım. Hayatımda bu kadar ağladığımı hatırlamıyorum. Beşiktaş'a yeni gelmiştim. Kariyerim belli ama kendimi bir daha göstermek amacım vardı camiaya. Bunun için çok üzüldüm. Az bir süre oynadım. 'Acaba her şeyimi verebildim mi?' diye düşündüm. Beni başkan ve yönetim kabullenerek aldı. Çok üzüldüm. Bu şampiyonlukta biraz buruğum. Ama arkadaşlarım, başkan ve yöneticiler bunu atlatmamda yardımcı oldular" dedi.

Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Caner "Gelecek sezona yüzde 100 hazırım. Resmi olarak açıklanmış bir durum yok ama önümüzdeki seneler buradayım ve burada olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Caner Erkin şunları söyledi:

"Bu sene buruk bir şampiyonluk oldu. Mutluyum ama az süre aldığım için zor bir süreç geçirdim. Ama dışarıdan izlemek bana daha fazla zarar veriyor; elimden bir şey gelmediği için. Beşiktaş'a zor bir süreçle ama kendi isteğimle geldim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu şampiyonluk, hem Gökhan hem de benim için önemliydi. Sonuçta başka bir takımdan geliyorsunuz ve kendinizi ispat etmelisiniz. Gökhan ve ben elimizden geleni yaptık. Bizim için çok daha ekstra bir şampiyonluk. Daha mutluyuz."

“Fenerbahçe'de son dönemde hocayla sıkıntım oldu. Sonra Inter'de problem oldu ve Beşiktaş'a gelmek istedim. 'Olaylı şekilde ayrıldık' diyoruz ama bizim yaptığımız bizim bir şey değil. Karşı tarafın yaptığı bir şeydi. Avrupa'da bütün takımlardan birbirine geçiş oluyor. Bunun değişmesi lazım. Ölene kadar devam edemeyiz. Anlaşmazlık varsa profesyonel futbolcular olarak başka kulüplere gidebiliriz. Ben Galatasaray'da da oynadım. Dışarıda karşılaştığımız Fenerbahçe taraftarlarıyla konuşurken sıkıntı yaşamıyoruz.“

“Lyon maçında çok fena oldum. Kulübedeydim, 2-1 yendik bir gol daha atsak yarı finaldeydik. Penaltı atamadım, zor bir gündü. Lyon maçında tutu geçmeyi hak eden taraf bizdik. Tosic ve Mitrovic'e Lyon maçından sonra soyunma odasında hocalarımız ve arkadaşlarımızla destek olduk.”