Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında, 2007-2016 yılları arasında forma giydiği Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlılarla ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, önemli açıklamalar yaptı. beinsports'a konuşan Gökhan Gönül "Daha önce de Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşadım. Hepsinin ayrı bir güzelliği ve hikayesi var. Hepsinin mutluluğunu ayrı yaşadım. Gelecekte de birilerine anlatırken bunların hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğim" dedi.

Gökhan Gönül şunları söyledi:

"Ne olursa olsun şampiyonluk yaşamak istiyordum. O kadar emeğin karşılığını aldık. Beklentileri karşıladık. Gaziantepspor maçından sonra ‘Huzurluyum’ derken Beşiktaş'ta beklentileri karşıladığımız için huzurlu olduğumu belirtmek istemiştim."

"PARA ATIP PROTESTO EDENLER OLDU"

"Daha önce de Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşadım. Hepsinin ayrı bir güzelliği ve hikayesi var. Hepsinin mutluluğunu ayrı yaşadım. Gelecekte de birilerine anlatırken bunların hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğim. Buraya geldim ve sezon başı sıkıntılı bir süreçti. Doğru olmayan, yanlış bilgiler etrafa saçıldı. Bunun yüzünden birçok maçta hak etmediğim küfürlere maruz kaldım. Para atıp protesto edenler oldu. Ayrıldık diye futbolu mu bırakalım? Yanlış bilgilerle, yanlış yorumcuların yaptığı şeyler yüzünden sıkıntı yaşadım. Bu şampiyonluk o yüzden çok önemliydi. Fenerbahçe'de yaşadığım şampiyonluklar da birbirinden özeldi. 3 Temmuz'u yaşadık, şampiyon olduk. Üzerine Ersun Hoca ile şampiyonluk yaşadık; 3-4 hafta kala şampiyonluğu garantiledik. Onun da ayrı mutluluğu var. Hepsi birbirinden farklı, bu şampiyonluk da benim için önemli. Olaylı bir transferden sonra Beşiktaş taraftarlarının ve yöneticilerinin bana verdiği desteğe karşılık şampiyonluk hediye etmem gerekiyor diye düşündüm. Sonuçta bu takım oyunu, hiçbir oyuncu tek başına şampiyon yapamaz. Şampiyonlukta biraz olsun katkı sağladıysam, onun mutluluğunu yaşıyorum."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇOK DESTEK VERDİ"

"İnsanlar 2-3 sene yaşadığı evi değiştirince bile sorun yaşıyor. 9 sene forma giydim Fenerbahçe'de. Transferden sonra tabii sıkıntılı süreç olacaktır. Hepimizin duyguları var, robot değiliz. Ben de transfer olduğumda sıkıntı yaşadım. Ama işimi kolaylaştıran Beşiktaş'taki arkadaşlık ortamı, hoca ve en önemlisi Beşiktaş taraftarı oldu. Sahaya ayak bastığım ilk andan Gaziantep'teki son ana kadar hep yanımda oldular, bana destek verdiler. Bu, bir oyuncu için çok önemlidir. Taraftarın desteği sizi oyunda tutar. Fenerbaçe taraftarı da bana çok destek olmuştu. Şimdi de Beşiktaş taraftarları destek oldu. O yüzden Beşiktaş taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum."

"BÜYÜK BİR CAMİADAN BAŞKA BÜYÜK BİR CAMİAYA GİTTİK"

"Büyük bir camiadan başka büyük bir camiaya gittik. Kolay bir süreç olmadı. Caner'in (Erkin) de benim de istediğimiz bir şampiyonluktu. Gaziantep'te kazanılan şampiyonluk sonrası Caner ile soyunma odasına yan yana geldiğimizde fotoğraf çekilmek istedik. Sonuçta Beşiktaşlılar bizden paylaşım bekliyordu. Kimseyi iğneleyecek durumda değiliz. Ben zaten bu işleri sevmiyorum. Başka bir takım için bir şey söylemek hoşlanmadığım şeyler. İnsanlar bu ülkede sevinci de üzüntüyü de abartıyorlar. Kimsenin onurunu kıracak bir davranışta bulunmak istemem."

"YÜZDE 60-65 İLE OYNADIM"

"İstenilen Gökhan Gönül'ü izlettiremedim. Yüzde 60-65 ile oynadım. Sakatlığım vardı. Bu sorun, bazen sahada yapmak istediklerime engel oldu. Yüzde 100 ile oynayamadım. Takımda Quaresma var, kanatta oynamayı seviyor. O öyle oynayınca eskisi kadar sık atağa çıkmaktan ziyade onun defansif olarak zayıf yanını kapamaya çalıştım. Fırsat bulunca da ileri çıkmaya çalıştım. Ben de topla oynamak isterim ama takımın kazanması için bazen başka şeyler yapmak zorunda kalırsınız. Caner'in önünde iki tane Quaresma olsun yine Caner'i tutamazsınız."

"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA..."

"Futbolu bıraktıktan sonra futbolun içinde olmak istemiyorum. Getirdiği kadar götürdüğü şeyler var. 2-3 yaşındaki çocuğuma küfredenler oldu. 50-60 dava açtım. Bunları bana sokakta söyleseler ben suçlu durumuna düşerim sonra. Cezalarını çeksinler diye dava açıyorum, bunlar karşılıksız kalmamalı. Hakaretler beni futboldan uzaklaştırıyor. İnsanların eşime ve çocuklarıma hakaret etmelerini kabul edemiyorum. "Herkes benden daha iyi bek oynamayı biliyor. Şöyle yapsaydın da böyle yapsaydın da... Sahada sen olsaydın da sen yapsaydın. Spordan keyif alın. Aboubakar'ın o hiç beklenmedik hareketlerinden de keyif alın. Sahaya madde atmak nedir yani?"