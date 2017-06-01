Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda önce ısınma, istasyon koşuları ve açma germe yapıldı.Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman, dört takım halinde turnuva maçları ile sona erdi. Antrenmanı izleyen sponsorlar ve minik taraftarlar takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Güneş'e doğum günü kutlaması



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı.Siyah-beyazlıların antrenmanından önce, 65 yaşına giren deneyimli teknik adam için tesislerde kutlama düzenlendi. Güneş, üzerinde geçen sezon kazanılan şampiyonluktan bir fotoğrafın yer aldığı ve "Mutlu seneler. Seni çok seviyoruz." yazılı pastayı kesti. Önünde kartal, kupa ve futbol topu heykelciklerinin bulunduğu pastanın üzerindeki 3 yıldızlı Beşiktaş logoları dikkati çekti.Teknik heyet ve futbolcular, pasta kesilmesinin ardından Şenol Güneş'e yeni yaşında mutluluklar diledi.