Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Sompo Japan son anlarının nefes kestiği maçta Anadolu Efes'i 74-72 mağlup etti ve seriyi 2-0'a getirdi.Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 3 Haziran Cumartesi günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak.Başa baş başlayan mücadelenin ilk çeyreği 17-18 Anadolu Efes ütünlüğüyle geçilirken, Beşiktaş Sompo Japan 2. çeyrek maça ağırlığını koydu ve rakibini 13 sayıda tutmayı başararak soyunma odasına 37-31 öne girdi.

Beşiktaş Sompo Japan adına ilk yarıdaki dikkat çeken istatistik 11’e 5’lik asist sayısındaki üstünlük oldu.Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes periyotun sonlarına doğru skoru dengelemeyi başarsa da son bölüme 54-51 Beşiktaş Sompo Japan önderliğinde girildi.Son çeyreğin ilk 5 dakikası 63-59 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra oyun hakimiyetini eline alan Anadolu Efes 6-0’lık seri yakaladı ve 3:30 kala Cedi Osman’ın basketiyle öne geçti. Sonrasında Derrick Brown’ın 5. faülünü alması ve beraberinde gelen teknik faulle Beşiktaş Sompo Japan 68-65 öne geçti. Tekrar dengelenen skor son 26 saniye kala 72-72’ye geldi. Hücum sırası Beşiktaş’a geçerken D. J. Strawberry 3.1 saniye kala zor pozisyonda bulduğu basketle takımını öne geçirdi. Kalan sürede Deshaun Thomas 3 sayılık atıştan yararlanamazken Beşiktaş Sompo Japan maçı 74-72 kazanarak seride durumu 2-0’a getirdi.