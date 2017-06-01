Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor genç futbolcusu Emre Akbaba, A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maç ile 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosuna Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından davet edildi. Emre Akbaba, turuncu-yeşilli takımın tarihteki ilk milli futbolcusu olacak.

“İnşallah mahcup etmem”

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Safet Susic, gözetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 2 gruba ayrılarak top kapma çalışması yaptı. Antrenmana kart cezalıları Vagner Love, Tzavellas ve Fernandes katılmadı. Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emre Akbaba, her Türk futbolcusunun hayali olan A Milli Takım'a seçildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Daha önce A2 Milli Takımı’na seçildiğini belirten Emre Akbaba, "A Milli Takım bambaşka olacak. O yüzden çok mutluyum. Her zaman hayal ediyordum ama hayal kırıklığına uğramamak için öyle bir beklenti içine girmedim. Bu yönde çalışmalarımı sürdürdüm. Öğrenince inanılmaz mutlu oldum. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e beni seçtiği için teşekkür ediyorum. İnşallah onu mahcup etmem ve devamı gelir" diye konuştu.

Resmi siteden duyurdu

Aytemiz Alanyaspor Kulübü ise Emre Akbaba'nın milli takım aday kadrosuna davet edilmesi üzerine resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Genç futbolcumuz Emre Akbaba, A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maç ile 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosuna Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından davet edildi. İlk kez A Milli Takım'a davet edilen oyuncumuzu bu başarısından dolayı kutlar, başarılar dileriz" denildi.

Aytemiz Alanyaspor, Rize yolcusu

Aytemiz Alanyaspor, ligin son maçında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi son antrenmanını yarın sabah tesislerinde yapacak. Turuncu-yeşilli takım antrenmanın ardından Antalya'dan hava yoluyla Trabzon'a gidecek ve buradan kara yoluyla Rize'ye geçecek. Maç kadrosunda kart cezalısı Vagner Love, Junior Fernandes ve Georgios Tzavellas yer almıyor.