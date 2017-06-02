Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ - Kadroda köklü bir değişiklik yapacak Fenerbahçe, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken uzun süredir gündemde olan 10 numara problemini bitirme yolunda dev bir adım attı. Sarı-lacivertliler, Manchester City’nin Sevilla’da kiralık forma giyen Cezayir asıllı Fransız yıldızı Samir Nasri için İngilizlerle el sıkıştı. 29 yaşındaki yıldızın 6 milyon avroluk maaş yükünden kurtulma çabasındaki City yönetimi, Fenerbahçe’nin 3 milyon avroluk teklifini kabul etti. Kulüplerin anlaşmasının ardından gözler Nasri’ye çevrildi. Transferin tecrübeli oyuncunun kararına kalmasıyla sarı-lacivertliler Nasri’yi Türkiye’ye gelmeye ikna etmek için çalışmaya başladı. Robin van Persie de bu konuda büyük çaba harcıyor. Uçan Hollandalı, Arsenal’de 4 yıl birlikte oynadığı Nasri’nin Kadıköy’e gelmesi için çalışıyor.



Golcülerde mutlu son yakın

Bu arada Fenerbahçe’nin golcü arayışlarında da piyasayı tam anlamıyla altüst ediyor. Van Persie, Emenike ve Fernandao’yu satış listesine koyan, Sow’u ancak uygun şartlarda kiralama kararı alan sarı-lacivertliler, dünyanın her yerinde golcü arıyor. Arsenal’den ayrılmayı kafasına koyan İspanyol Lucas Perez için bastıran yönetim, uzun süredir peşinde olduğu Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa için de İnter’le görüşüyor. Perez’le anlaşan Fenerbahçe Arsenal’i ikna etmeye çalışıyor. Gabigol konusunda ise durum tam tersi. İnter’le el sıkışan sarı-lacivertliler, sambacının gönlünü yapmaya çalışıyor. Öte yandan Watford’da kiralık oynayan Senegalli M’Baye Niang için de girişimler sürüyor. Fenerbahçe, üç golcüyü de ucuz kiralama bedelleriyle kadroya katmayı planlıyor.



Sol kanada yeni aday

Lyon’dan Valbuena ile anlaşan Fenerbahçe, şimdi de PSG’nin İspanyol oyuncusu Jese Rodriguez’in peşine düştü. Geçen sezon 25 milyon avroya Real Madrid’den PSG’ye transfer olan 24 yaşındaki yıldızı kiralamak için harekete geçen sarı-lacivertlilerin en büyük umudu, Jese’nin sürekli oynayabileceği bir takıma gitme arzusu.



Çocuklara özel Fenerium

Saracoğlu Stadı’nda çocuklara özel Fenerium mağazası yapıldı. Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya, yaklaşık bin 500 metrekarelik alana yapılan mağaza için “Pepee ile anlaştık, çocuklara özel tiyatromuz olacak, çocuk eğlence alanları olacak” açıklaması yaptı. Resmî açılışın önümüzdeki günlere yapılacağı belirtildi.



Advocaat kadroyu buldu

Adanaspor’la deplasmanı öncesi sakat ve cezalılar sebebiyle kadro kurmakta zorlanan Dirk Advocaat, ilk 11’i belirledi. Skrtel ve Neustadter’in yokluğunda Mehmet’i stopere çekecek Hollandalı, takımı 4-3-3 oynatacak. Josef’in yanında Alper ile Aatıf görev yapacak. Forvet hattını Volkan-RvP-Sow üçlüsü oluşturacak.



İSTİKRARLI BİR YILDIZ

Fenerbahçe’yi peşinden koşturan Samir Nasri, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Sevilla’da 31 maçta görev alırken 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kariyerine Marsilya’da başlayan 29 yaşındaki 10 numara 4 sezon sonra soluğu Arsenal’de almıştı. Londra ekibinde de 4 yıl başarıyla top koşturan Nasri, 2011-12’de 27,5 milyon avroya Manchester City’ye transfer olmuştu. Gittiği kulüplerde istikrarlı performanslar sergileyen tecrübeli oyuncunun piyasa değeri bugün itibarıyla 20 milyon avro.