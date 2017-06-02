Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da önceki gün sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu kurallar gereği, yarın oynanacak Konya maçında forma giyebilecek. Geçen sene tecrübeli futbolcuyla yaz döneminde 1 yıllık kontrat imzalayan sarı-kırmızılılar, bu konudaki sessizliğini koruyor. Konya karşılaşmasının ardından serbest kalacak millî futbolcuyla sözleşme imzalanmasa Galatasaray’da bir devir kapanmış olacak. Başkan Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek ise Sabri ile devam edilmesi için girişimlere başladı.



5 bin 143 gündür takımda

Kulüpte futbolla ilgili görevlerinden alınmış gibi gözükse de perde arkasında hâlâ güçlü olan Mehmet Özbek ağabeyi Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün ile bu konuda görüşerek, oyuncuya yeni sözleşme önerilmesi için ricada bulundu. Teknik Direktör Igor Tudor’un ise Sabri’nin kalmasına karşı çıkmadığı ancak onu hiçbir zaman banko 11 oyuncusu olarak görmediğini söylediği belirtildi. İlk defa 4 Mayıs 2003 tarihinde Galatasaray A Takımıyla sahaya çıkan Sabri tam 5 bin 143 gündür, sarı-kırmızılı formayı sırtından çıkarmıyor.