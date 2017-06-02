Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında F.Bahçe’den Beşiktaş’a geçen Gökhan ve Caner, beINSports’a konuştu. Beşiktaş’a para için gelmediğini yineleyen Gökhan Gönül, “Yalan yanlış bilgiler ortaya saçıldı, para atıldı. Bunlar hep art niyetli yorumcuların işleri. Son maçtan sonra doğruca soyunma odasına geldim. Caner’le gel bir fotoğraf çekelim dedik. Fener’e mesaj gönderdiğimiz söylendi. Kimseyi iğnelemedik. Zaten bu işleri sevmiyorum” dedi.

Caner Erkin yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun süre takımdan ayrı kaldığını dile getirirken “Benim için buruk şampiyonluk oldu, daha çok katkı vermek isterdim. Az süre aldım. Farklı bir kulüpten geldik ve onlara bir şey göstermek zorundaydık. Gökhan da ben de elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe’de son 1,5 ay problem yaşadım. İnter’le anlaşmıştım, sonra bir şeyler ters gidince Beşiktaş’a gelmek istedim. İyi ki gelmişim” diye konuştu.



F.Bahçe’de 2 şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Gökhan Gönül, “Onlardan gururla bahsedeceğim” dedi. Caner Erkin ise, “Olaylı bir şekilde ayrıldık ama bunu biz yapmadık. Inter'deydim. Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a transferini televizyondan öğrendim” ifadelerini kullandı.