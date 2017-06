Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın iki sezon üst üste şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan oyunculardan biri olan Oğuzhan Özyakup, hem sezonu, hem de yaşadıkları duygusal anları Anadolu Ajansı’na anlattı. Beşiktaş’a, “Feda” diye adlandırılan 2012-2013 sezonunda geldiğini hatırlatan genç kaptan, “Kulübümüz zor durumdaydı, zor günler yaşadı. Genç oyuncularla başladığımız bir yoldu, ben de çok gençtim. Maddi olarak da zor durumdaydık. Beş sene içinde güzel bir proje ve doğru adımlarla çok güzel yerlere geldik. Feda sezonunun ödülünü şimdi iki şampiyonlukla aldık. Feda sezonu elbette zordu. Kısıtlı ve genç bir kadromuz vardı. Ama o günler inanılmaz zevkliydi. Çünkü beklenti yoktu, kadromuz güçlü değildi. Geçen sezon şampiyon olduk, bu sene yine şampiyonluk beklendi. Daha zor bir sezon, çünkü baskı var. Camia şampiyonluk ve Avrupa’da başarı bekliyor. Bu yıl ‘feda’ sezonundan daha zordu” diye konuştu.



O karşılama var ya…

Oğuzhan, Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev karşısında aldıkları 6-0’lık mağlubiyetin ardından taraftarların İstanbul’da takımı coşkuyla karşılaşmasının dönüm noktası olduğunu söylerken, “Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi performans sergiledik. Dinamo Kiev maçında berabere kalsak tur atlayacaktık. Beşiktaş formasıyla hiçbir zaman çaresiz kalmam diye düşünüyorum ama Kiev maçı kendimi çaresiz hissettiğim bir maçtı. 9 kişi kaldık; hakemin yanlış kararlarıyla 6-0 bitti maç. Neye uğradığımızı şaşırdık. İstanbul’da olumsuz bir tepki beklemiyorduk ama bu kadar sahip çıkmalarını da beklemiyorduk. Herkes tedirgin, herkes üzgün. Taraftarlarımız bizi karşıladı. Kendimizi çok iyi hissettik. Otobüse bindik, herkeste bir rahatlama oldu; ‘Gerçekten bizim arkamızdalar, biz biriz...’ dedik. O havayı yakaladıktan sonra her şey kendiliğinden gelişti, o hava bütün sezona yansıdı ve şampiyon olduk” diye konuştu.



Başakşehir bize ders oldu

Ligde şampiyonluk mücadelesi verdikleri Başakşehir’e 3-1 yenildikleri ikinci yarıdaki maçla ilgili değerlendirmede bulunan Oğuzhan “Başakşehir maçına 20 dakikada 3-0 geride başlayacağımız aklımıza gelmezdi. Maça 7 puan önde gitmiştik. Taraftarlarda, ‘Alsak, Fenerbahçe maçında tur atacağız’ havası oluştu. İster istemez bu oyuncuya da yansıyor. Bu bizim hatamız oldu” ifadelerini kullandı. Millî futbolcu, “Hangi maçta ‘Artık şampiyonuz’ dediniz” sorusuna ise “Bana göre Bursaspor galibiyeti. Başakşehir’e mağlup olduk, Fenerbahçe’ye puan kaybettik ve Bursa deplasmanı var. Bursa zor bir deplasman. Orada 2-0 galip geldik ve takımımız değil de ben biraz daha rahatladım. Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçları var ama ‘Bursa’da kazandıktan sonra vermezsin.’ diye düşünüyorsun. Çünkü o tecrübeye sahibiz. Geçen sezon da aynılarını yaşadık. Hatta daha zor dönemler geçirdik” diye cevap verdi.



“SÜREKLİ ÖĞRETİYOR”

Güneş başöğretmen

Şenol Güneş’in maçlardaki hırslı görüntüsüyle ilgili olarak Oğuzhan “Hocanın yapısı bu. 5-0 da alsak her zaman düzeltecek bir şey bulur. Gaziantepspor, şampiyonluk maçı olmasaydı, yine 4-0 bitseydi, ertesi gün yine saat 10.15’te toplantı olurdu. İyi yaptığımız şeylere bakıyoruz ama daha iyi yapacağımız konuları her zaman buluyor. Bana göre çok önemli bir şey bu. Hocanın böyle olması bir oyuncu için çok önemli. Sürekli bir şeyler öğreniyorsun ve daha iyisini yapmaya çalışıyorsun. Dakika 88, 4-0 öndeyiz, hoca hâlâ taktik veriyor. Ondan çok şey öğrendik, öğreniyoruz” dedi.



OLAYLI DERBİ YORUMU:

Fener’in taktiği gerginlik!

Fenerbahçe ile oynadıkları kupa derbisindeki gerginliklerle ilgili konuşan Oğuzhan Özyakup “Fenerbahçe’nin ortamı germesi tamamen taktikti. ‘Maçı gerelim, tempoyu düşürelim, ağırdan davranalım...’ Beşiktaş’ı durduracak tek taktik bu! Onlara göre iyi bir şey yaptılar belki ama bana göre futbol adına hoş şeyler değildi” dedi. Ozzy, derbide gerginlik yaşadığı eski ‘kankası’ Van Persie ile görüşüp görüşmediğiyle ilgili soruya ise “Derbiden sonra hiç görüşmedim. Belki onun biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Gerginliğinin sebebi burada kendisine yeterince saygı gösterilmediğini düşünmesinden kaynaklanmış olabilir. Neticede müthiş bir kariyeri var. O geldi, iki kere ben şampiyon oldum. Ona karşı bir gönül kırıklığım var. Eskisi gibi olur mu, zor” dedi.



Taraftarımız bir başka

Beş sezondur buradayım. Bana hep kendimi iyi hissettirdi bu taraftar. En zor zamanlarımızda, mağlup olduğumuz Kasımpaşa, Başakşehir maçlarında ‘Şampiyon sensin’ diye bağırmaları… Hani bazen düşersin, biri tutup kaldırır. Aynen öyle.



İki yetmez 3-4 olsun

Bana göre yakaladığımız başarının henüz farkında değiliz. 1989-1990-1991 dönemi üç şampiyonluk peş peşe, hâlâ onu konuşuyoruz. Biz de iki sene üst üste başardık. İnşallah 3-4 ve devamı gelir; 5-10 sene sonra insanlar da bizi konuşur.



Beşiktaş çok değerli

Beşiktaş benim için çok değerli kulüp. Burada uzun yıllar oynamak istiyorum. Aynı zamanda Avrupa’da da hedeflerim var. Hollanda’da doğdum, İngiltere’de oynadım. Türkiye’den son büyük transfer Arda Turan. Daha çok oralarda olmalıyız.



Talisca’nın faydasını gördük

Sosa ile Talisca tamamen farklı oyuncular. Sosa tam bir orta saha oyuncusu. Hem ofansif hem defansif. Yardım eden bir oyuncu. Talisca, tamamen gole yakın oynayan, golü hisseden ve golü düşünen bir oyuncu. Bu sezon inanılmaz faydasını gördük.



Aboubakar müthiş kabiliyet

Bana göre çok iyi, inanılmaz kabiliyetli bir oyuncu. Son 14 maçta 12 golü var. Afrika Kupası’ndan geldi ve inanılmaz bir performans yakaladı. Çok iyi insan. Bana göre bir tesadüf değil, Beşiktaş’a iyi karakterli ve temiz insanların gelmesi.