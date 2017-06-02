Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’e yükselecek son takım pazar günü Göztepe ile Eskişehirspor arasındaki büyük finalden sonra belli olacak. Dev kapışma öncesi her iki takımın tecrübeli teknik direktörlerinden iddialı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Göztepe’nin 18 yıl önce Antalya’da oynanan Play-Off finalinde Çaykur Rizespor’u yenerek Süper Lig’e çıktığını hatırlatan Yılmaz Vural “Finalin yine Antalya’da oynanması bize moral veren bir durum. Sadece Göztepe’nin değil, bütün İzmir’in Süper Lig sevincini, Güzelyalı’nın pırıl pırıl meşalelerle aydınlanacağını, sabahlara kadar insanların bu sevinci kutlayacaklarını görür gibi oluyorum” dedi.



Eskişehirspor’da ise teknik direktör Mustafa Denizli “Süper Lig’e çıkmayı bütün kalbimle ve kılcal damarlarıma kadar istiyorum” dedi. Eskişehirspor’a geldiğinden itibaren Süper Lig’e çıkma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Denizli “Antalya’da her şeyini ortaya koyacak iki takımın mücadelesi olacak. Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Finaldeki amacımızı gerçekleştirmek için bütün gücümüzü göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Son derece dikkatli olmamız gereken bir 90 dakikanın olduğunu biliyoruz. Hak eden kazansın, inşallah bu hak eden de biz oluruz” diye konuştu.