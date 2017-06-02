Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 15 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 33 golüne, Ankara temsilcisi 17 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 7 lig maçından, biri hükmen olmak üzere 5'inde Beşiktaş, 2'sinde ise başkent ekibi galip geldi. İstanbul'da Osmanlıspor'un 10 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 17 golle cevap verdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan 33. hafta maçını 3-1 kazanan Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etmişti.