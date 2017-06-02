Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe - Yakındoğu Üniversitesi maçı sırasında iki takım yöneticileri arasında çıkan arbedede Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, rakip takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmış, bu fiziki müdahaleden sonra Yıldırım seyirden yasaklama cezası almıştı.

CEZASI KALDIRILDI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle konulan ‘seyirden yasaklanma tedbiri’ kaldırıldı.

BÜTÜN MAÇLARA GİREBİLECEK

Yaklaşık iki hafta önce konulan tedbirin Aziz Yıldırım’ın avukatlarının itirazı üzerine ilgili mahkeme tarafından kaldırıldığı öğrenildi. Tedbir kapsamında maçlara veya antremanlara giremeyen Aziz Yıldırım, artık bütün maçlara girebilecek.