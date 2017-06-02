Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da günün esprisi Sabri Sarıoğlu'ndan geldi. 31 Mayıs itibariyle Galatasaray ile sözleşmesi biten ancak dünkü antrenmana çıkan tecrübeli futbolcu, Florya'daki profesyonellere takılarak, "Sözleşmem bitti ama neden idmana çıkıyorum?" esprisini yaptı.

"SÖZLEŞMENİN BİTTİĞİ TARİH ÖNEMLİ DEĞİL"

Sabri antrenman sonrası tesislerden çıkarken gazetecilerle sohbet etti ve yaşadığı komik olayı anlattı. Tecrübeli futbolcu gazetecilerin "Peki maçta olacak mısın?" sorusuna, "Sezon bitmediği için kağıt üzerinde sözleşmenin bittiği tarih önemli değil. Hamza Hoca döneminde 4. yıldızı alırken de yine benzer bir durum olmuştu" yanıtını verdi.

Sarı-kırmızılılarda 32 yaşındaki futbolcu takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak ise "Hayırlısı ne ise o olsun" dedi.

TUDOR SABRİ'DEN MEMNUN

Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor'un tecrübeli futbolcunun çalışma temposundan ve disiplininden memnun olduğu belirtiliyor. Hırvat teknik adamın yönetimden sağ bek transferi istemesine karşın Sabri'yi kadroda tutmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli futbolcu da kendisiyle yeni mukavele yapılmaması durumunda futbolu bırakmayı planladığını geçtiğimiz günlerde yakın çevresiyle paylaşmıştı. (Skorer)