Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya ve Avrupa’da şampiyonluğu ile birçok ikincilik ve üçüncülük derecesi bulunan, Avrupa rekortmeni eski milli halterci Fatih Baydar (34), sporu bıraktıktan sonra düzenli bir iş bulamamaktan yakınıyor.

2012 yılından bu yana kırtasiyede, inşaatlarda, oto yıkama servislerinde çalıştığını, otogarda çığırtkanlık yaptığını belirten Baydar, son olarak ramazan ayı için bir arkadaşının çiğköfte dükkânında çalışmaya başladı. 1994 yılında başladığı halter sporunda 1997’de milli formayı giyen Fatih Baydar, 15 yılda 1 kez dünya, 3 kez Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa rekortmenliği ve çok sayıda dünya ikinci ve üçüncülüğü bulunan Fatih Baydar, sporculuk yıllarında kazandığı ödüllerle ev ve otomobil aldığını anlattı.

Ancak eski halterci, sporu bıraktığı 2012 yılından bu yana düzenli bir iş bulamayınca maddi sıkıntılar nedeniyle otomobilini satmak zorunda kalmış. Baydar, “Sayısını bilmediğim kadar çok madalyam var. Ama şu an ailemi geçindirmek için tezgâhtarlık yapıyorum. O günleri çok özlüyorum. Yaptığım işten asla utanmıyorum. Ama düzenli bir iş arıyorum” dedi.

2.5 yaşında Rabia adlı bir kızı olan Baydar’ın eşi Yasemin Baydar da kendisi gibi halterci. Bedensel Engelliler Milli Takımı’nda mücadele eden, dünya ve Avrupa çapında ikincilik ve üçüncülük dereceleri olduğunu ifade eden Yasemin Baydar ise “Ne para, ne ev, ne araba; ben eşime alın teri ile çalışacağı düzenli bir iş istiyorum” diye konuştu.