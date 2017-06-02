Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor formasıyla TFF 1. Lig'de son iki sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mickael Pote, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden APOEL ile sözleşme imzaladı.

APOEL'in resmi Twitter hesabından açıklamada; Pote ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Adana Demirspor'a 2015 yazında APOEL'in ezeli rakibi Omonia'dan transfer olan 32 yaşındaki Beninli santrfor; 2015-2016 sezonunda 20, geçen sezon ise 24 kez gol sevinci yaşamıştı.

APOEL'in yeni sezondaki teknik direktörü Fenerbahçe'de Advocaat'ın yardımcılarından olan Mario Been...