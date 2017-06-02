Adana Demirspor formasıyla TFF 1. Lig'de son iki sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mickael Pote, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden APOEL ile sözleşme imzaladı.
APOEL'in resmi Twitter hesabından açıklamada; Pote ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Adana Demirspor'a 2015 yazında APOEL'in ezeli rakibi Omonia'dan transfer olan 32 yaşındaki Beninli santrfor; 2015-2016 sezonunda 20, geçen sezon ise 24 kez gol sevinci yaşamıştı.
APOEL'in yeni sezondaki teknik direktörü Fenerbahçe'de Advocaat'ın yardımcılarından olan Mario Been...