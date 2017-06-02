Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 48, 58 ve penaltıdan 76'da Ermin Zec attı. Akhisar Belediyespor'un sayılarını 9'da Sokol Cikalleshi ve penaltıdan 82'de Ricardo Vaz Te kaydetti.

Ligde 6 maçlık galibiyeti serisinin ardından mağlup olan Akhisar Belediyespor, sezonu 48 puanla ve 7. sırada tamamladı. Karabükspor ise sezonu 43 puanla bitirdi.

Akhisar Belediyespor: 2 - Kardemir Karabükspor: 3

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Akhisar Belediyespor: Lukac, Tolga Ünlü, Samardzic (Dk. 69 Muğdat Çelik), Alper Uludağ, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 59 Larsson), Custodio, Sissoko, Vaz Te, Özer Hurmacı (Dk. 78 Hasan Ali Adıgüzel), Cikalleshi

Kardemir Karabükspor: Rybka, Osman Çelik, Dany, Papp, İshak Doğan, Bliznichenko, Skulason, Poko, Tanase (Dk. 90 Tayyib Talha Sanuç), Fatih Atik (Dk. 71 İlhan Depe), Ermin Zec (Dk. 85 Mahmut Akan)

Goller: Dk. 9 Cikalleshi, Dk. 82 Vaz Te (Penaltıdan), Dk. 48, 58 ve 76 (Penaltıdan) Ermin Zec (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 76 Custodio, Dk. 86 Tolga Ünlü (Akhisar Belediyespor), Dk. 90 Tanase (Kardemir Karabükspor)