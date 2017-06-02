Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de öne çıkan isimlerden olan ve Beşiktaş'ın transfer listesine giren Jeremein Lens'te hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerle ligde yarın son karşılaşmasına çıkacak olan Hollandalı yıldız oyuncu için kulübü Sunderland'den flaş bir açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞECEĞİZ

İngiliz temsilcisinin medya direktörü Louise Wanless, Fenerbahçe'den oyuncuları için bir talep gelmediğinin altını çizerek, "Lens'in kiralık sözleşmesi sona erdi. Yeniden Sunderland'in oyuncusu. Fenerbahçe'deki son maçını oynayıp gelecek. Türkiye'den kendisini isteyen bir takım var (Beşiktaş). Artık onlarla görüşmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar, Lens'in alternatifini de belirledi. Beşiktaş Yönetimi, Panathianaikos'un geçen sezon İspanyol ekibi Granada'ya kiraladığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Mubarak Wakaso'yu da takibe aldı.