Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a gelecek sezon kulüpte kalmayacağı kararını bildirdi.

Aykut Kocaman; Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ve yöneticilerle iftar yemeği öncesinde bir araya geldi. Kocaman görüşmede Ahmet Şan'dan gelecek sezon kulüpteki görevine devam etmeme konusunda anlayış istedi. Taraflar birbirlerine teşekkür ederek uzlaştı.

Böylece Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor serüveninin Galatasaray maçıyla biteceği kesinleşti. Kocaman isminin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak resmen açıklanması bekleniyor.



FUTBOLCULARLA DA VEDALAŞTI



Yeni sezonda Fenerbahçe ile anlaştığı uzun süredir konuşulan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman sonrası futbolcularla vedalaştı.



Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçta son kez takımın başında olması beklenen Aykut Kocaman'ın futbolculara yaptığı veda konuşmasında, ailesinden 3 yıldır uzakta olduğunu gerekçesiyle bu kararı aldığını söylediği öğrenildi.



28 Ekim 2014 tarihinde Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman yeşil-beyazlı takımın tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını almasını sağladı.



2015-2016 sezonunu 3. sırada 66 puanla tamamlayan yeşil-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederek, adını Avrupa'da da duyurmuş oldu.