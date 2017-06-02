Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol Süper Ligi Yarı Final 3. Maçı’nda Darüşşafaka Doğuş ile Fenerbahçe Volkswagen Arena’da karşı karşıya geldi.



Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe ilk dakikalar geride kalırken 11-0’lık üstünlük sağladı. Buna karşın hücumda James Anderson - Jan Vesely eşleşmesini iyi kullanan Darüşşafaka Doğuş ilk sayılarını bu eşleşme üzerinden bulmayı başardı. Çeyreğin genelinde Fenerbahçe oyuna hakim olsa da hücumda yapılan top kayıpları Daçka’nın maç içerisinde kalmasını sağladı. Periyot 14-26 Fenerbahçe önderliğinde tamamladı.



İkinci çeyrek periyot skorunda 21-20 öne geçen Daçka oyunu bu alanda dengelese de soyunma odasına Fenerbahçe 35-45’lik avantajla girdi. İlk yarıda Brad Wanamaker 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Fenerbahçe’de Jan Vesely 11 sayıyla oynadı.



F.Bahçe Daçkayı devirip finale çıktı

Üçüncü çeyreğe Bertans’ın üçlüğüyle başlayan Daçka, Ante Zizic’i pota altında etkin kullanarak skor üretimi sağladı. İlk 5 dakika 44-51 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe’nin skor üretmekte zorlandığı kalan bölümde Daçka farkı kapatmayı başardı ve son periyoda 53-58’lik skorla girildi.



Son çeyreğe fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, 5 dakika geride kalırken Dixon’dan gelen üçlükle skoru 62-80’e getirdi ve David Blatt molası geldi. Bu dakikadan sonra iki takım da rotasyonu oyuncularını sahaya sürerken Fenerbahçe 74-90 ile karşılaşmadan galip ayrılarak seride durumu 3-0’a getirdi ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi Finali’ne yükseldi.