Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20 ve 56'da Drole, 43'te Zeki Yıldırım, 71'de Eto'o kaydetti. Gaziantepspor'un tek golü 28'de 2001 doğumlu Serkan Bakan'dan geldi.



Eto'o bu golle tarihe geçti!

Yıldız oyuncu Samuel Eto'o, Antalyaspor formasıyla iki sezonda 38 gol atarak Süper Lig tarihinde en çok gol atan Antalyasporlu futbolcu oldu. Golden sonra tüm takımın yıldız oyuncuya koşması dikkat çekti.



Bu sonuçla Antalyaspor, Süper Lig'i 58 puanla 5. sırada tamamladı. Gaziantepspor ise 26 puanla lige veda etti.

ANTALYASPOR: 4 - GAZİANTEPSPOR: 1

STAT: Antalya

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serkan Gençerler, Samet Çavuş

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Celustka, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Yusuf Çelik (Dk. 52 Sandro), Harun Alpsoy (Dk. 73 Atakan Cangöz), Drole, Emre Güral (Dk. 67 Doğukan Sinik), Makoun, Zeki Yıldırım, Eto'o

GAZİANTEPSPOR: Erten Ersu, Alpay Koçaklı, Pedroso, Serkan Bakan (Dk. 87 Yunus Şencay), Kislyak, Thiam, Doğanay Kılıç, Ben-Hatira, Abdülkadir Kayalı, Orkan Çınar, Ghilas

GOLLER: Dk. 21 ve 57 Drole, Dk. 43 Zeki Yıldırım, Dk. 72 Samuel Eto'o (Antalyaspor), Dk. 28 Serkan Bakan (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Dk. 19 Yusuf Çelik (Antalyaspor), Dk. 44 Kislyak, Dk. 89 Alpay Koçaklı (Gaziantepspor)