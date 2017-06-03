Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Transferden Sorumlu Asbaşkan Umut Güner'in, Aboubakar için yaptığı Portekiz seferinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Kamerunlu golcü için Porto ve bonservisinin yüzde 70'ine sahip olan Fransız kulübü Lorient'e önce kiralama, sonra da satın alma teklifi sunuldu. Kiralama önerisi kabul edilmezken, 4 milyon Euro'luk bonservis teklifi de az bulundu. Bu gelişme sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Aboubakar'ın takımda kalma ihtimalini, iyice düşürdü. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması nedeniyle teklifini yükseltemeyen siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli oyuncudan vazgeçme noktasına geldi. Aboubakar'daki olumsuzluk, Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği Çin kulübü Shenhua ile yapacağı görüşmelere bağlı olan Demba Ba'nın önemini bir kat daha artırdı. Yönetim ise transfer listesine forveti de dahil etti.

BARIŞ ATİK DERBİSİ

Hoffenheim altyapısından yetişen ve sezon ortasında Avusturya takımlarından Sturm Graz'a kiralanan Barış Atik'e Beşiktaş ve G.Saray'ın talip olduğu ileri sürüldü. Sezonun sona ermesinin ardından Alman ekibine geri dönen Barış, Sturm Graz'da 16 maçta forma giyerken 5 kez fileleri havalandırdı.

OZİ'DEN ÖZEL MADDE!

Beşiktaş'la 5 yıllık yeni anlaşma imzalamaya hazırlanan Oğuzhan Özyakup'un yapılan sözleşmeye özel bir madde koydurduğu ortaya çıktı. Bu maddeye göre; Oğuzhan, istediği 5 Avrupa kulübünden teklif alması halinde, 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında serbest kalacak. Madde, 15 Temmuz tarihinden sonra geçerliliğini yitirecek.