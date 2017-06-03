Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Yarı Final 3. Maçı’nda Darüşşafaka Doğuş’u deplasmanda 90-74’le geçen sarı-lacivertliler adını finale yazdırdı. Son şamiyon Fenerbahçe ilk çeyreği 26-14, devreyi de 45-35 üstün girdi. Daçka üçüncü bölüm sonunda farkı 5’e çekti: 58-53. Son çeyreğe fırtına gibi başlayan Fenerbahçe 5 dakika geride 80-62 öndeydi. Bu dakikadan sonra iki takım da kenar oyuncularını sahaya sürerken Fenerbahçe 90-74’le finalist oldu. Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi Beşiktaş ile Anadolu Efes eşleşmesinden gelen takım olacak.