Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İtalyan temsilcisi Juventus ile İspanyol ekibi Real Madrid arasında bu gece oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak. Galler’in başkenti Cardiff’teki Ulusal Stadyum’da oynanacak karşılaşma, 21.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek. Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, 15. finalinde 12. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Juventus da 9. defa finale kaldığı turnuvada 3. kez şampiyonluğuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Final karşılaşmasında Alman hakem Felix Brych düdük çalacak.



Juve’nin kozu Higuain

Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar yenilgisiz geldi. Arjantinli oyuncu Gonzalo Higuain, Devler Ligi’nde attığı 5 golle Zebraların en golcü oyuncusu oldu. Eski bir Real Madridli olan Higuain, Juventus’un en büyük kozlarından biri olacak.



Ronaldo krallık peşinde

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçlarında Bayern Münih’e 5, yarı final maçlarında da Atletico Madrid’e 3 gol atan Ronaldo, gol sayısını 10’a çıkardı. Ronaldo finalde atacağı gollerle 11 gollü Messi’yi geçip krallık tacını takmak istiyor.