Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ - Türk futbol tarihinin en pahalı kadrosuyla hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe bir kez daha sil baştan kadro yapmak için harekete geçti. Sezon başı hazırlık kampına kadar transfer operasyonunu bitirmek isteyen sarı-lacivertlilerin dört bir koldan sürdürdüğü çalışmalar sonuçlarını hemen vermeye başladı. Mehmet Ekici ile Mathieu Valbuena’da işlem tamam. Ekici ile 4 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, milli oyuncuya ilk 2 yıl için 1 milyon 750 bin, sonraki 2 yıl için ise 1 milyon 650 bin avro garanti para verecek. Ekici, bir sezonda 30 maç üzeri forma giyerse ilk 2 yıl için 250, sonraki 2 yılda ise 350 bin avro bonus kazanacak. Valbuena ise senelik 3 milyon avrodan 3 yıllık imza atacak. Fransız yıldız için Lyon’a yaklaşık 1.5 milyon avro bonservis ödenecek.



Kocaman’ın gözdesi Dimata

Valbuena ve Mehmet Ekici’yle yapılan anlaşmaları önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, sağ açık için de Monaco’da Nabil Dirar’la imzaya çok yakın. Sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki Fas asıllı Fransızla prensipte anlaştığı, Monaco’yla görüşmelerin ise sürdüğü öğrenildi. Bu arada Milan’ın Senegalli genç forveti M’Baye Niang’ın ardından Belçikalı Nany Dimata da golcü listesine dahil edildi. Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan 19 yaşındaki Dimata’yı Aykut Kocaman’ın özellikle istediği ifade edildi. Öte yandan sol açık için Danimarkalı Viktor Fischer’le temasa geçildi. Premier Lig’den düşen Middlesbrough ile yollarını ayırma kararı alan 22 yaşındaki Viking için Simon Kjaer’in olumlu rapor verdiği belirtildi.