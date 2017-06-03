Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ikinci lige veda eden 1860 Münih'e, 3. lig için gerekli başvuruyu zamanında yapmaması nedeniyle lisans verilmediği ifade edildi.

1860 Münih'ten yapılan açıklamada ise, lisans için gerekli paranın başvuru süresinin bitimine kadar kendilerine ulaşmadığı ve kulübün sportif faaliyetlerini sürdürmesi için çözüm bulmaya odaklanıldığı bildirildi.

10 MİLYON EUROYU ÖDEMEDİ

Kulübün hissedarlarından Ürdünlü iş adamı Hasan Ismaik'in, takımın 3. ligde oynayabilmesi için alınması gereken lisans bedeli olan 10 milyon avroyu ödemeyi reddettiği kaydedildi.

Ismaik, yaptığı açıklamada, bu şartlar altında kulübün 3. ligde faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli finansmanı sağlayamayacağını açıkladı. Son ana kadar bir çözüm bulmak için çabaladığını belirten Ismaik, ancak talep ettiği konulara duyarsız kalındığını vurguladı.

2. LİGDEN BEŞİNCİ LİGE

Hasan Ismaik, 1860 Münih'i 4. veya 5. ligde de destekleyeceğini belirtti. Bavyera Futbol Federasyonu Başkanı Rainer Koch, mavi-beyazlıların müracaat etmesi ve koşulları yerine getirmesi durumunda Almanya 4. Futbol Ligi'nin gelecek sezon 19 takım ile oynanacağını ifade etti.

Eğer koşullar yerine getirilmezse 1860 Münih gelecek sezon 5. ligde mücadele edecek.