Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, basketbolda yoluna Doğuş Grubu ile birlikte hareket edecek. Başkan Aziz Yıldırım mali genel kurulda yaptığı açıklamada basketbol şubesinin Ülker Grubu ile yaptığı gibi bir anlaşmayı hayata geçireceklerini ve bu anlaşmanın 3 yıllık olduğunu söyledi.

HERKES 'TESADÜF' LAFIMA TAKILDI

Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığı zaman 'tesadüf" lagını herkesin farklı yere çektiğini ifade eden Aziz Yıldırım yanlış anlaşıldığını söyledi ve "Kazanılan bir başarıyı, kupayı kimse görmemezlikten gelemez" dedi.

İşte Aziz Yıldırım'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Futbolda Şampiyonlar Ligi neyse, basketbolda da Euroleague şampiyonluğu aynıdır."

"Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı almasına tesadüf dedim, yanlış anlaşıldı. Kastettiğim süreklilikti."

"Aziz Yıldırım: Doğuş Grubu ile 3 yıllık anlaşma yapmak üzereyiz, sadece imza kaldı."

"Fenerbahçe Euroleague şampiyonu olduğu zaman bazı kişilerde kıpırdanmalar başladı. "

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer penceresi ayın 17'sinde açıklanıyor. 4 oyuncuyla anlaştık."

"3 antrenörle görüşüyoruz. Pazartesi ya da salı günü kamuoyuna açıklayacağız."