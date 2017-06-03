Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin çok iyi bir seri oynadığını anlatan Blatt, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Seri bitti. Kazanmayı hak ettiler. Oyunlarıyla da övgü almayı hak ettiler. Becerileri ve koçlarının yönetimiyle haklı bir şekilde turu geçtiler. Maalesef play-off'ta yanlış kulvarda ve eşleşmedeydik. Fenerbahçe'yi bu sezon aslında 2 kez yendik. Farklı bir Fenerbahçe var sahada. Fenerbahçe, hiçbir soruya yer vermeyecek şekilde şu an Avrupa'da herkesten daha iyi bir takım." şeklinde konuştu.

Harika bir sezon geçirdiklerini aktaran Blatt, "Yeni bir takımız. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli işler yaptık. Bu oyuncu grubunu yönetmekten büyük keyif aldım. Bana fırsat verdikleri için Ferit Şahenk, İbrahim Kutluay ve Mithat Demirel'e çok teşekkür ediyorum. Türkiye harika bir yer. Buradaki her dakikanın keyfini sürdürüm. Burası çalışmak için harika bir kulüp." dedi.

Bu sözlerinin bir veda konuşması olmadığını bir yıllık kontratının daha olduğunu hatırlatan Blatt, "Eğer bu bir veda konuşması olsaydı çok daha iyisini yapardım. Belki öyle belki değil ama bu bir veda konuşması değildi. Gelecek sezon ne yapacağımız üzerine düşünecek fırsatım olmadı. Kalmak istersem bunu yapabilirim. Düşünmek için zamanım olacak." ifadelerini kullandı.

Blatt, Doğuş grubunun gelecek sezon Fenerbahçe'ye sponsor olacağıyla ilgili çıkan haberlerle ilgiliyse, "Şu an yine bir şey söyleyemem. Tam bu noktaya gelmedik.Ben değil takımdaki herkes bundan sonra ne olacağını merak ediyor. Kısa sürede öğreneceğimizi tahmin ediyorum ne olacağını." diyerek sözlerini tamamladı.