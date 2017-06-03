Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve bazı yöneticiler, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile davetliler hazır bulundu.

Yapılan anlaşmanın 2+1 yıl olarak planlandığı, bu süre içinde milli takımlar ile TFF'nin resmi kargo tedarikçisinin PTT olacağı aktarıldı.

- Bakan Arslan: "Gerçekten önemli bir gün"

Organizasyonda katılımcılara hitap eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TFF ile PTT arasında yapılan sponsorluk anlaşmasını çok önemsediğini belirterek "Gerçekten önemli bir gün. TFF, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yaşıt. 1923'ten beri ülkemize hizmet ediyor. Başarılı bir şekilde de işlerini yürütüyor." dedi.

PTT'nin dünya çapında bir marka haline gelen 176 yıllık çınar olduğunu aktaran Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Tabii ki 176 yıllık bir çınar olmak önemli ama düne takılıp kalmayıp, geleceğe bakmak daha önemli. Bu iki kurumumuzun güç birliğine önem veriyoruz. A Milli Futbol Takımımızın 2018 Dünya Kupası finallerine gideceğinden şüphem yok. Beklentimiz, finallerde de üst sıralarda olmak. Gençlerimizin ve insanımızın bu anlamda gururlanması önemli… Biz, 80 milyon insanımıza ve gönül coğrafyamıza hizmet ettiğimizi biliyoruz. Elbette 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinin ülkemizde olması için bakanlık ve hükümet olarak üzerimize ne düşüyorsa, dün olduğu gibi bugün de varız. Yeter ki elimizden gelen bir şey olsun ve katkı verelim. Ülke insanımız, 15 Temmuz'daki duruşuyla, dünyadaki mazlumlara ve masumlara örnek oluşuyla tüm bunları hak ediyor."

- Demirören: "Ortak misyona sahibiz"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise PTT ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak, "TFF ve PTT, kadim bir çınarın iki kolu olmanın yanı sıra, ortak misyon ve vizyona da sahip." ifadesini kullandı.

Alanlarında küresel bir güç olma iddiasındaki iki kurumun kuvvetlerini birleştirdiğini anlatan Demirören, "Böylece bir, iri ve diri oluyoruz. Bu süreçte iki mesajı sabırsızlıkla bekliyorum; birincisi, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası finallerine katılımı. İkincisi ise 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibinin Türkiye olduğu haberi. Bu mesajları merakla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de TFF ile yaptıkları iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "PTT olarak milli takımıza ve ülke bayrağımızı taşıyan futbolcularımıza, gittikleri her yerde hizmet vermekten gurur duyacağız. Emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda sponsorluk anlaşmasının imzaları atılırken, TFF Başkanı Demirören; Bakan Ahmet Arslan ile Kenan Bozgeyik'e, sırtında isimlerinin yazılı olduğu birer milli takım forması hediye etti. Kenan Bozgeyik ise Yıldırım Demirören ve Fatih Terim'e, günün anısına kişisel pul, mühür ve nostaljik telgraf makinesi verdi.